Из шахты в Кузбассе по причине возгорания после удара молнии эвакуировали сто шахтеров
08.07.2017 21:30 / Происшествия / Прочли: 335 человек
На место происшествия отправились горноспасатели. В настоящий момент проверяется система вентиляции.
Случившееся прокомментировали экстренные службы. Здесь сообщили, что молния попала в резервную установку по дегазации, шахта "Ерунаковская-8", Новокузнецк. Дальше произошло возгорание. Было принято решение эвакуировать 100 шахтеров.
В СМИ обнародована следующая информация: - "В результате удара молнии произошло загорание резервной дегазационной установки наземного расположения. Общая площадь пожара составила 5 кв. метров. Он ликвидирован".
Пострадавшие в результате случившегося отсутствуют.
В СМИ обнародована следующая информация: - "На поверхность шахты выведены 100 горнорабочих".
На место происшествия выехали горноспасатели. Они проверяют систему вентиляции.
В пресс-службе ГУ МЧС Кемеровской области сообщили ТАСС, что произошедшее не повлияет на работу предприятия. "Загорание произошло на поверхности, все шахтеры вышли на поверхность самостоятельно, угрозы жизни не было, сейчас производится отбор проб шахтной атмосферы, после чего работа шахты возобновится", - уточнили в ведомстве.
Несколько слов о шахте "Ерунаковская-8". Она введена в эксплуатацию в феврале 2013 года. В настоящий момент ей управляет "Распадская угольная компания". Она занимается осуществлением функций управляющей организации по отношению других угольных активов компании "Распадская" и объединенной угольной компании "Южкузбассуголь". Напомним, что они составе "Евраза".
Текст:
Т. Сокот
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Источник: LadyVenus.ru
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