Авиалайнер A330 не вылетел из Внукова в Анталью по причине неисправности

Речь идет об авиалайнере Airbus A330, который более шести часов не мог вылететь из московского аэропорта Внуково в Анталью. Основная причина случившегося – неисправность. Это сообщение принадлежит Росавиации.







В СМИ обнародована следующая информация: "у компании IFly идет многочасовая задержка чартерного рейса по причине неисправности самолета Airbus A330. По имеющейся информации, заказчик данного рейса, один из крупных туроператоров, сейчас находится в поисках аналогичного по пассажировместимости воздушного судна, а также занимается размещением пассажиров".





В диспетчерской аэропорта сообщили, что "пока авиакомпания ставит просто отмену, но это значит, что, скорее всего, рейс будет перенесен на утро".





В диспетчерской объяснили следующее: - "по данным авиакомпании, это рейс 9107, борт должен был вылететь в 15:00 в Анталью. По техническим причинам рейс отменили - наша техническая служба не пропустила их борт при проверке".





В аэропорту сообщили, что авиакомпания обещает в 22:00 мск предоставить данные, которые будут содержать информацию о выполненном рейсе.





Текст: Т. Сокот



