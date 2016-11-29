В результате ДТП в Таиланде с участием автобуса пострадали российские туристы

12 российских туристов травмированы в результате ДТП, которое случилось в таиландской провинции Пхангнга. Это сообщение Владимира Соснова, заведующего консульским отделом посольства РФ.







Авария случилась с автобусом, который перевозил 42-х российских туристов, направлявшихся на остров Пхукет.





Дипломат Владимир Соснов сообщил, что "12 россиян обратились за помощью в местный госпиталь. В настоящее время лишь одна из пострадавших остается в больнице". Что касается пострадавшей туристки, у нее диагностировали множественные ушибы. Врачи сообщили, что ее жизни ничего в настоящий момент не угрожает.





Причины аварии прокомментировали в российском посольстве. Здесь сообщили, что у транспортного средства отказали тормоза. Что касается водителя автобуса, тот свернул в кювет дабы избежать столкновения с иными другими автомобилями.





Таиландские СМИ уже ранее сообщали о трех пострадавших россиянах.





Текст:

Т. Сокот



