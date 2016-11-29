В результате ДТП в Таиланде с участием автобуса пострадали российские туристы
29.11.2016 18:16 / Происшествия / Прочли: 74 человек
В результате аварии в таиландской провинции Пхангнга пострадали 12 человек.
12 российских туристов травмированы в результате ДТП, которое случилось в таиландской провинции Пхангнга. Это сообщение Владимира Соснова, заведующего консульским отделом посольства РФ.
Авария случилась с автобусом, который перевозил 42-х российских туристов, направлявшихся на остров Пхукет.
Дипломат Владимир Соснов сообщил, что "12 россиян обратились за помощью в местный госпиталь. В настоящее время лишь одна из пострадавших остается в больнице". Что касается пострадавшей туристки, у нее диагностировали множественные ушибы. Врачи сообщили, что ее жизни ничего в настоящий момент не угрожает.
Причины аварии прокомментировали в российском посольстве. Здесь сообщили, что у транспортного средства отказали тормоза. Что касается водителя автобуса, тот свернул в кювет дабы избежать столкновения с иными другими автомобилями.
Таиландские СМИ уже ранее сообщали о трех пострадавших россиянах.
Текст:
Т. Сокот
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Источник: LadyVenus.ru
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