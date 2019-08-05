В планах Киева добиться международного статуса Керченского пролива

Текст сообщения замглавы следующий: «Для нас очень важно обеспечить определение статуса Керченского пролива как международного. Это снимает множество вопросов, связанных и с правовой неопределённостью, и со спекуляциями Москвы относительно статуса Керченского пролива как внутреннего».







Чтобы решить эту задачу Киев планирует обратиться в международный арбитраж.





Текст: Т. Сокот



