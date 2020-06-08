Письмо из Африки: почему нигерийцы заглушают своих матерей в WhatsApp

Всего несколько лет назад местные комики провели полевой день с шутками о пожилых нигерийских матерях и их небрежном отношении к своим мобильным телефонам.



Они нуждались в помощи своих детей, чтобы набирать и отправлять текстовые сообщения или входить в свои учетные записи и читать электронные письма.

И их частое оправдание пропущенных звонков было: «Мой телефон был в моей сумочке».

В наши дни анекдоты обновили до нигерийских матерей и их увлечения с WhatsApp стало самым популярным приложением для обмена сообщениями в Африке.

Нигерийские комики, такие как Мараджи, делают пародии на них.

Текст: Т. Сокот



