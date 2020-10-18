О выборах в Боливии





Боливийцы идут на избирательные участки в воскресенье в рамках напряженно ожидаемых президентских выборов, которые проходят в разгар пандемии Covid-19.

Голосование является повторным проведением хаотичных выборов в октябре 2019 года, которые привели к отставке и изгнанию президента левого толка Эво Моралеса. Как первый коренной лидер Боливии, он управлял южноамериканской страной, не имеющей выхода к морю, богатой газом и полезными ископаемыми, с 2006 года.

Голосование откроет путь к возвращению из ссылки Моралеса, который утверждает, что был вынужден уйти в результате правого "переворота". Экс-президент не является кандидатом. Кандидат в президенты от его партии «Движение к социализму» (Мас) Луис Арсе. Он постоянный фаворит в опросах общественного мнения.

Второй в опросах бывший президент Карлос Меса, центристский кандидат от Альянса Гражданского сообщества.

Боливийцы выберут президента, вице-президента и 166 членов Конгресса.

Если 18 октября ни одному кандидату не удалось набрать более 50% голосов или 40% с преимуществом на 10 баллов над ближайшим претендентом, 29 ноября состоится второй тур между двумя главными претендентами.

Текст: Т. Сокот



