Ким Чен Ын погрозил миру новой межконтинентальной баллистической ракетой

В своем телевизионном новогоднем обращении "Высший руководитель" Ким Чен Ын, как величают его, подобно отцу и деду, на родине, сообщил северокорейцам, что за подошедший к концу 2016-й год «возросла ядерная мощь» Северной Кореи и скоро у их государства появится межконтинентальная баллистическая ракета.

Тем временем действующий премьер-министр соседней Южной Кореи Хван Кьоан отметил в своем поздравлении соотечественникам, что их страна вынуждена значительно увеличивать расходы на нужды военной отрасли на фоне перманентного противостояния с Северной Кореей.

Напомним, за прошедший 2016 год севернокорейские разработчики дважды испытывали ядерное оружие и провели многочисленные испытания баллистических ракет.

Текст: Е. Скобеева