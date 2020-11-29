Эксперт о том, почему на телефон звонит собственный номер





Эксперт считает, что столь нехитрый трюк мошенники используют с целью привлечь внимание. Они также могут использовать номер экстренных служб или такие номера, которые выглядят как служба поддержки банка.Суть в том, что для подмены они используют специальные сервисы IP-телефонии.

Чтобы не лишиться своих денег, Бодров рекомендовал общественности не перезванивать на незнакомые для них номера.

Текст: Т. Сокот



