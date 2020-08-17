Десяток убитых ополченцами на востоке ДР Конго





Группа союзных демократических сил атаковала позицию армии в деревне Мвенда в субботу вечером, в результате чего погибли восемь человек, говорит Донат Кибван.





Четверо фермеров убиты на своих полях в соседней деревне Мбау в пятницу. Это сообщение принадлежит заместителю администратора территории Бени Ричарду Киванзанге.





Два конголезских солдата ранены в результате столкновения с АДС в деревне Кполову в субботу, сообщил официальный представитель армии в районе Бени Антони Муалушайи.





АДС, в основном мусульманское движение, зародившееся в Уганде в 1990-х годах, с 2014 года обвиняется в гибели более 1000 мирных жителей в районе Бени провинции Северное Киву.





Текст: Т. Сокот



