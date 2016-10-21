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Советы экспертов как сохранить накопленные сбережения: валюта, золото, ценные бумаги

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Советы экспертов как сохранить накопленные сбережения: валюта, золото, ценные бумаги

21.10.2016 15:28 / Финансы / Прочли: 101 человек

У многих людей есть некоторые накопления денежных средств. Как сохранить их? Опыт 1990 годов пугает. Люди копили деньги, а они обесценились. 

Желание избежать подобной ситуации сегодня и в будущем заставляет искать способы сохранения своих сбережений.

Сохранение накоплений путем диверсификации

Финансовые эксперты рекомендуют, чтобы средства не обесценивались, диверсифицировать накопления. Это означает, что надо хранить часть денег в национальной валюте (рублях), а остальные перевести в иностранную.

Существует такое понятие — «финансовая подушка безопасности». Это часть денежных средств, которая нужна для поддержания комфортной жизни в ближайшем будущем. Ее надо хранить в рублях. Сумма такой части должна быть в пределах 2-3 месячной зарплаты. Деньги рекомендуется хранить на банковских накопительных счетах до востребования. С этого депозита средства выдаются по первому требованию вкладчика.

Другую часть необходимо накапливать в иностранной валюте. Для этого надо ежемесячно приобретать доллары. Чтобы наиболее выгодно купить валюту, следует регулярно просматривать актуальные курсы валют в Вашем регионе. Например, отслеживая курсы валют в Спб на сегодня каждый день, со временем Вы будете знать, в каких банках, как правило, наиболее выгодный курс, при каких условиях курс растет, а при каких падает и т.д., то есть сможете обменивать валюту с наибольшей выгодой для себя.

Такое разделение уменьшает риск потери накоплений.

Другие варианты сохранения накоплений

Финансовые эксперты предлагают подумать о длительных сбережениях. К ним относятся срочные депозиты, приобретение государственных облигаций, акций, драгоценных металлов.

Срочные депозиты и государственные облигации не принесут высоких доходов, но и риск потерять деньги невелик.

Депозиты защищают накопления не только от инфляции. Это еще и техническая защита. Наличные могут быть украдены, а депозит — надежная форма хранения денег.

Есть выражение — «золото всегда в цене». Однако, надо знать, что вложение в золото выгодно только на длительный период. Такой вклад выбирают те, кто желает уберечь свои сбережения от инфляции, а не иметь высокого дохода. Приобретать слитки золота можно ежемесячно, ежеквартально или каждые полгода.

Вышеперечисленные варианты хранения денежных средств имеют минимальный риск потери накоплений.

Информация к размышлению

Распределить сбережения можно так:

  • до 20% национальная валюта;
  • до 20% иностранная валюта;
  • до 60% средства в банках и облигациях;
  • до 20% драгоценные металлы.

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Источник: LadyVenus.ru
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