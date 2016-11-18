Приземление капсулы китайского космического корабля "Шэньчжоу-11" произошло успешно
18.11.2016 14:01 / В мире / Прочли: 96 человек
Напомним, что космонавты Цзин Хайпэн и Чэнь Дун провели в пределах 30 дней на борту орбитальной лаборатории "Тяньгун-2".
В автономном районе Внутренняя Монголия, что нахидится в Северном Китае, успешно приземлилась спускаемая капсула китайского космического корабля "Шэньчжоу-11", на борту которой находились два космонавта.
Посадка проходила в штатном режиме. На место приземления незамедлительно прибыла команда специалистов. Что касается здоровья обоих членов экипажа, оно в норме.
В свою очередь командующий китайской программой пилотируемых космических полетов генерал Чжан Юся в Центре управления полетами очень торжественно объявил, миссия "Шэньчжоу-11" оказалась успешной.
Несколько слов об орбитальной лаборатории "Тяньгун-2". Напомним, что она запускалась 15 сентября нынешнего года, космодром Цзюцюань, северо- западная провинция Ганьсу. Уже 17 октября к ней отправился пилотируемый корабль "Шэньчжоу-11".
Н:апомним, что космонавты Цзин Хайпэн и Чэнь Дун провели 30 дней на борту орбитального модуля. Здесь они тщательно выполняли самые разные эксперименты. После того, как они вернуться на Землю, "Тяньгун-2" будет работать в автономном режиме.
Текст:
Т. Сокот
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Источник: LadyVenus.ru
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