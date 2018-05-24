Организация корпоратива: как найти лучших специалистов?
24.05.2018 11:47 / Общество / Прочли: 284 человек
Выбрать хорошего артиста или ведущего не просто. Требуются опыт, внимание и время: доски объявлений, социальные сети, форумы переполнены рекламой, сотни агентств предлагают помощь в выборе, поисковые системы кишат персональными сайтами.
Корпоративный праздник - часть тимбилдинга, возможность отдохнуть от рабочих будней и плотнее пообщаться со старыми и новыми сотрудниками. Его успех зависит не столько от сценария и площадки, в первую очередь, результат зависит от профессионализма ведущих, артистов и музыкантов. Они создают настроение, дарят улыбки, вызывают позитивные эмоции или, наоборот, скуку и разочарование от праздника.
Выбрать хорошего артиста или ведущего не просто. Требуются опыт, внимание и время: доски объявлений, социальные сети, форумы переполнены рекламой, сотни агентств предлагают помощь в выборе, поисковые системы кишат персональными сайтами. Где же искать, и как выбрать?
Персональные сайты и страницы в социальных сетях
Переходить по сайтам или страничкам - не лучший выбор. Google не занимается отбором ведущих и артистов, а место в поисковой сети и количество друзей говорит лишь о таланте специалиста по продвижению и сумме, вложенной в раскрутку. Здесь невозможно оценить реальные отзывы: любой негатив владелец ресурса или страницы быстро удалит. Почитать отзывы на сторонних площадках не получится: о работниках развлекательного жанра пишут редко.
Агентства
Агентство, организующее корпоративы или подбирающее артистов, берет большие суммы за свои услуги и не гарантирует качество. Если вы не хотите переплачивать, от этого варианта лучше отказаться. Готовы платить? Подбирать все равно придется, но уже не человека, а компанию.
Рекомендации знакомых
Вариант, который подойдет людям, имеющим много знакомых. Возможно, среди вашего окружения будут те, кто занимался организацией корпоративов и может порекомендовать одного-двух специалистов. Увы, опыт таких знакомых будет ценным только в том случае, если они работают в агентстве по организации праздников. В остальных случаях любая рекомендация - лишь частное мнение и дело вкуса. У вас есть знакомый агент?
Специализированные порталы
Сайты, посвященные поиску артистов, существуют давно. Не все из них хорошо известны и пользуются популярностью. И зря: это удобный инструмент для подбора профессионалов.
Одним из проверенных специализированных ресурсов является Artist.ru. Преимущества портала очевидны: обилие вариантов, возможность поиска по ключевым словам, сортировки по специализации, ценам, оценке, наличие рейтинговой системы. Также доступна возможность оставить отзыв, оценить работу музыканта или ведущего.
Гарантировать успешный корпоратив, увы, никто не сможет. Даже в каталоге артистов, с рейтинговой системой и отзывами, можно найти не самый лучший вариант. Но вы заметно повысите шансы на успех, если откроете для себя максимально широкий выбор.
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Источник: LadyVenus.ru
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