На орбиту вышел пилотируемый космический корабль "Союз МС-03"

Напомним, что изначально запуск пилотируемого корабля планировался на 16 ноября, однако, его отложили на сутки по баллистическим условиям.







Обратим внимание, что нынешняя экспедиция юбилейная, то есть, 50-й старт к МКС.





Космический корабль должен вывести на околоземную орбиту ракетой-носителем "Союз-ФГ". Автономный полет должен продлится двое суток. Это непосредственно связано с необходимостью проверок систем корабля новой серии.





Напомним, что стыковка "Союза МС-03" с модулем "Рассвет" российского сегмента МКС запланирована на 01:02 мск 20 ноября.









В СМИ представлена информация о том, что космический корабль "Союз МС-03" с тремя членами экипажа, уже стартовал с космодрома Байконур. Он вполне успешно вышел на околоземную орбиту, взяв курс к Международной космической станции. Таково сообщение представителя госкорпорации "Роскосмос".





Сам текст сообщения носит следующий характер: - "произошло отделение корабля от третьей ступени ракеты-носителя "Союз-ФГ".





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Т. Сокот



