На орбиту вышел пилотируемый космический корабль "Союз МС-03"
18.11.2016 09:50 / В мире / Прочли: 75 человек
На МКС с космодрома Байконур в составе новой экспедиции отправились космонавт россиянин Олег Новицкий, американка Пегги Уитсон и астронавт Европейского космического агентства Тома Песке.
Напомним, что изначально запуск пилотируемого корабля планировался на 16 ноября, однако, его отложили на сутки по баллистическим условиям.
Обратим внимание, что нынешняя экспедиция юбилейная, то есть, 50-й старт к МКС.
Космический корабль должен вывести на околоземную орбиту ракетой-носителем "Союз-ФГ". Автономный полет должен продлится двое суток. Это непосредственно связано с необходимостью проверок систем корабля новой серии.
Напомним, что стыковка "Союза МС-03" с модулем "Рассвет" российского сегмента МКС запланирована на 01:02 мск 20 ноября.
В СМИ представлена информация о том, что космический корабль "Союз МС-03" с тремя членами экипажа, уже стартовал с космодрома Байконур. Он вполне успешно вышел на околоземную орбиту, взяв курс к Международной космической станции. Таково сообщение представителя госкорпорации "Роскосмос".
Сам текст сообщения носит следующий характер: - "произошло отделение корабля от третьей ступени ракеты-носителя "Союз-ФГ".
Текст:
Т. Сокот
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Источник: LadyVenus.ru
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