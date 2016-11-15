В результате взрыва в промзоне в Стамбуле пострадали 10 человек

Что касается причин происшествия, о них ничего в настоящий момент не известно.

Что касается источника детонации, он находился на четвертом этаже здания. Здесь расположены шиномонтажные мастерские.

Взрыв прогремел в промышленной зоне Стамбула, район Султанбейли. В результате случившегося ранены оказались не менее 10 человек.

В промзоне Стамбула произошел взрыв. Всего пострадали 10 человек. Что касается источника детонации, он расположился на четвертом этаже здания. Здесь находятся шиномонтажные мастерские.

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