Инцидент над Аравийском морем: потерпел крушение индийский вертолет - погибли пять человек

По факту случившегося проводится спасательная операция. В ней принимают участие четыре корабля военно-морских сил страны.



Известно, что на борту воздушного судна находилось пять сотрудников индийской государственной нефтегазовой компании Oil and Natural Gas Corporation. Также на борту находилось два пилота.

Случившееся прокомментировали в Министерстве обороны Индии, сообщив о том, что к этому времени нашли тела пяти погибших.

О самом происшествии известно следующее: - вертолет вылетел утром из аэропорта Джуу. Он направлялся в Мумбаи. На протяжении 15 минут с ним пропала связь.

Спасателям уже удалось найти ряд объектов, которые могут оказаться обломками этого вертолета.

Текст: Т. Сокот



