Дерматолог об опасности частого мытья рук





Она говорит, что эксперты выяснили, что вместе с убийством бактерий такие процедуры способны разрушить защитный слой кожи.

То же самое касается использования антисептиков.





После частого мытья рук большинство людей жалуются на дерматит. В итоге специалист призвала всех, чтобы люди пользовались увлажняющими и питательными кремами.

Что касается антисептиков, то их применение Алексеева предложила заменить использованием перчаток.

Поэтому после отмены самоизоляции к дерматологам идет так много пациентов.

Текст: Т. Сокот



