В метрополитене Токио произошла газовая атака

В среду, 28 сентября, на одной из станций токийского метро была совершена газовая атака. Как сообщается, девять пассажиров подземки почувствовали себя плохо.



На плохое самочувствие пожаловались несколько человек, находившихся на одной из самых загруженных станций «Такаданобаба», расположенной в спальном районе Синдзюку. Люди почувствовали дискомфорт в горле. На место происшествия выехали кареты «скорой». По сведениям токийцев, оказавшихся в это время на станции, здесь ощущался странный «едкий запах». Других подробностей инцидента на данный момент нет.

В марте 1995 года члены неорелигиозной синкретической секты «Аум Сенрике» совершили теракт на станциях «Касумигасэки» и «Нагататё» в метро Токио, распылив отравляющий газ зарин. В итоге погибли 13 человек, тысячи пассажиров пострадали. Порядка двухсот адептов секты сели в тюрьму, а ее лидера Секо Асахара и 12 человек из его ближайшего окружения приговорили к казни, но приговор все еще не приведен в исполнение.

Текст: Е. Скобелева