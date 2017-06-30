В Беларуси под cуд пойдет батюшка с вытатуированной на груди свастикой

В соседней Беларуси судят священнослужителя РПЦ Костантина Бурыкина, которого местная пресса окрестила «батюшкой со свастикой». Судебное разбирательство по уголовному делу, главным фигурантом которого является Бурыкин, стартовало в четверг, 29 июня. Святой отец, который оказался вовсе не таким святым, как того хотелось бы верующим его прихода в поселке Гатово, обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 295 и частью 3 статьи 295 Уголовного кодекса Беларуси («Незаконные действия в отношении оружия, боеприпасов»).



Напомним, задержали православного священнослужителя, который под рясой прятал наколки в виде свастики и германского орла (в прошлом Бурыкин был тесно связан с неонацистской организацией «Русское национальное единство»), в ноябре прошлого года. Арест проводили сотрудники главка по борьбе с организованной преступностью и коррупцией белорусского МВД.

Кроме такого факта в биографии, как участие в РНЕ, и религиозной деятельности, Константин Бурыкин известен тем, что активно пропагандировал здоровый образ жизни, являлся заместителем председателя Белорусской ассоциации пауэрлифтинга. Медали по пауэрлифтингу привозила со состязаний его дочь Александра.

Санкция статьи, по которой обвиняется Бурыкин, предусматривает 10 лет тюремного заключения. На первых слушаниях по делу Бурыкин сказал, что пистолет, на котором «попался», хранил как память о членстве в РНЕ.

Текст: Е. Скобелева