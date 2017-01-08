Тарифы на капремонт увеличиваются в связи с подорожанием стройматериалов

В частности, в Амурской области взнос вырос с 6,5 руб. до 7,9 руб. за квадратный метр жилплощади. В Якутии и Астраханской области размер взноса для владельцев квартир в деревянных домах будет 3,6 руб. за кв. м, в каменном доме без лифта – 6 руб., с лифтом – 8 руб.



Для жителей Приморского края тариф составит 7,10 рубля вместо 6,57 руб. В Архангельской области минимальный взнос за квадратный метр жилья – 7,16 руб. В Оренбургской области установлены такие расценки: 4,62 рубля – для домов до 3 этажей; 5,86 рубля – для домов высотой 4-5 этажей; 7,42 рубля – для домов от шести этажей.

В большинстве регионов страны тарифы на капремонт вырастут с 1 июля 2017 года. По данным Минстроя, в прошлом году собираемость взносов на ремонт выросла почти на 10% - до 83%.

Текст: Е. Скобелева