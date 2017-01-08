Тарифы на капремонт увеличиваются в связи с подорожанием стройматериалов
Взносы на капитальный ремонт многоквартирных домов с 1 января 2017 года выросли в ряде регионов. Увеличение тарифов местные власти объяснили ростом цен на строительные материалы и общей инфляцией.
В частности, в Амурской области взнос вырос с 6,5 руб. до
7,9 руб. за квадратный метр жилплощади. В Якутии и Астраханской области размер взноса
для владельцев квартир в деревянных домах будет 3,6 руб. за кв. м, в каменном
доме без лифта – 6 руб., с лифтом – 8 руб.
Для жителей Приморского края тариф составит 7,10 рубля
вместо 6,57 руб. В Архангельской области минимальный взнос за квадратный метр
жилья – 7,16 руб. В Оренбургской области установлены такие расценки: 4,62 рубля
– для домов до 3 этажей; 5,86 рубля – для домов высотой 4-5 этажей; 7,42 рубля –
для домов от шести этажей.
В большинстве регионов страны тарифы на капремонт вырастут с 1 июля 2017 года. По данным Минстроя, в прошлом году собираемость взносов на ремонт выросла почти на 10% - до 83%.
Текст: Е. Скобелева