Происшествие в аэропорту Мичиган: полицейского ранили ножом

Неизвестным было нанесено ножевое ранение сотруднику полиции, аэропорт в городе Флинт, штат Мичиган. Это сообщение принадлежит местному филиалу телеканала NBC.







Обратим внимание, что официальные подтверждения этой информации в настоящий момент отсутствуют.





Представителями воздушной гавани в Facebook представлена информация о том, что на территории аэропорта имел место некий инцидент, в ходе которого "пострадал полицейский". Однако, информация о том, где он произошел не известна. Указано только, что "в настоящее время эвакуируют всех пассажиров".





Текст: Т. Сокот



