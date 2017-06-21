Происшествие в аэропорту Мичиган: полицейского ранили ножом
21.06.2017 18:22 / Происшествия / Прочли: 262 человек
Отмечается, что в течение дня некоторые рейсы, вероятно, будут отложены или отменены.
Неизвестным было нанесено ножевое ранение сотруднику полиции, аэропорт в городе Флинт, штат Мичиган. Это сообщение принадлежит местному филиалу телеканала NBC.
Обратим внимание, что официальные подтверждения этой информации в настоящий момент отсутствуют.
Представителями воздушной гавани в Facebook представлена информация о том, что на территории аэропорта имел место некий инцидент, в ходе которого "пострадал полицейский". Однако, информация о том, где он произошел не известна. Указано только, что "в настоящее время эвакуируют всех пассажиров".
Текст: Т. Сокот
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Источник: LadyVenus.ru
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