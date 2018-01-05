В Перу в числе погибших более 50 человек в результате падения в пропасть автобуса

Случившееся прокомментировал представитель полиции Дино Эскудеро. Он сообщил, что "погибших больше 25, но у нас нет точных данных".



Известно, что всего на момент в автобусе находились не менее 50 человек.

В результате падения в пропасть пассажирского автобуса в Перу погибли 51 человек. Об этом говорится

Однако, в Twitter опубликовано сообщение Минздрава страны. В нем сказано, что число погибших в ходе падения автобуса в Перу превысило 50 человек. В общем, текст сообщения носит следующий характер: - "центр спасательных операций сообщает об обнаружении 51 тела в районе Пасамайо …... Использование дрона помогло осуществить последний осмотр зоны ДТП".

Власти начали расследовать обстоятельства трагедии. Одна из версий такова, что причина автокатастрофы – это возможно столкновение пассажирского автобуса с другим автомобилем. В СМИ по этому поводу представлена информация, что автобус упал в пропасть, столкнувшись с грузовиком.





Текст: Т. Сокот



