Канцлер Федеративной Республики Германия Ангела Меркель искренне поздравила сборную Франции с победой на ЧМ-2018

Это заявление принадлежит официальному представителю немецкого правительства Штеффену Зайберт, с которым он выступил в микроблоге в Twitter в воскресенье, 15 июля,



Текст поздравления Меркель следующий: «Сердечные поздравления с титулом чемпионов мира и второй звездой после прекрасного турнира, а также почтение Хорватии — команде, которая никогда не сдаётся».

Текст: Т. Сокот



