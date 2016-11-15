Арестован министр экономики РФ Улюкаев
15.11.2016 09:30 / Экономика / Прочли: 216 человек
Глава Министерства экономического развития Российской Федерации Алексей Улюкаев был сегодня задержан сотрудниками правоохранительных органов по «коррупционной» статье. Министр «погорел» на взятке в два миллиона долларов. Как сообщается на сайте Следственного комитета РФ, на главу экономического ведомства во вторник, 15 ноября, было заведено уголовное дело о крупной взятке.
С утра россиян ошеломила новость: арестован министр экономики страны. Как информирует на своей интернет-странице СК РФ, в отношении министра экономического развития Алексея Улюкаева сегодня, 15 ноября, возбуждено уголовное дело по статье «Взятка».
«Обстоятельства преступления связаны с получением занимающим государственную должность Российской Федерации Алексеем Улюкаевым 14 ноября 2016 года двух миллионов долларов США за выданную Минэкономразвития положительную оценку, позволившую ПАО «НК «Роснефть» осуществить сделку по приобретению государственного пакета акций ПАО АНК «Башнефть» в размере 50 процентов», — так изложена причина задержания высокопоставленного чиновника в сообщении Следкома.
Главным управлением по расследованию особо важных дел Следственного комитета Российской Федерации открыто дело по признакам преступления, предусмотренного ч.6 ст.290 Уголовного кодекса РФ «Получение взятки в особо крупном размере». В настоящий момент Улюкаев заключен под стражу. Относительно чиновника проводятся оперативные следственные действия.
Текст: Е. Скобелева
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Источник: LadyVenus.ru
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