Арестован министр экономики РФ Улюкаев

«Обстоятельства преступления связаны с получением занимающим государственную должность Российской Федерации Алексеем Улюкаевым 14 ноября 2016 года двух миллионов долларов США за выданную Минэкономразвития положительную оценку, позволившую ПАО «НК «Роснефть» осуществить сделку по приобретению государственного пакета акций ПАО АНК «Башнефть» в размере 50 процентов», — так изложена причина задержания высокопоставленного чиновника в сообщении Следкома.



Главным управлением по расследованию особо важных дел Следственного комитета Российской Федерации открыто дело по признакам преступления, предусмотренного ч.6 ст.290 Уголовного кодекса РФ «Получение взятки в особо крупном размере». В настоящий момент Улюкаев заключен под стражу. Относительно чиновника проводятся оперативные следственные действия.





Текст: Е. Скобелева