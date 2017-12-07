Происшествие в Пермском крае: микроавтобус сбил троих детей

Этот микроавтобус в Пермском крае сбил троих детей. ДТП произошло на нерегулируемом пешеходном переходе, трасса Кунгур – Соликамск.



В результате этой трагедии в Пермском крае погиб один ребенок, госпитализированы еще двое. У них травмы разного характера, информирует общественность пресс-служба регионального управления МВД.





В МВД о происшествии сообщили следующее: - "предварительно установлено, что 5 декабря в 17:55 по местному времени (15:55 мск) по автодороге Кунгур - Соликамск в направлении города Соликамск двигался микроавтобус ГАЗ-32212 под управлением мужчины 1966 года рождения. На 195 километре водитель допустил наезд на трех детей 2009 и 2006 годов рождения, которые переходили проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП один из несовершеннолетних от полученных травм скончался на месте аварии до приезда скорой помощи, двое детей с травмами различной степени тяжести госпитализированы в больницу".





Согласно обнародованным данным МВД известно, что этот водитель микроавтобуса ранее неоднократно привлекался к административной ответственности. Это связано с нарушением правил дорожного движения.





По факту ДТП было принято решение возбудить уголовное дело, статья 264 УК РФ. Характер статьи следующий - "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека".





Водителя задержали. Он сейчас находится в изоляторе временного содержания.

Пресс-служба краевого МВД проинформировала общественность о том, что "ему грозит наказание до пяти лет лишения свободы".





Текст: Т. Сокот



