Происшествие в Магадане: пассажирский самолет не смог сесть по причине сильного ветра

Сам Кулясов рассказал следующее: - «в аэропорту ветер порывами до 12 метров в секунду, метель, так что экипаж лайнера принял решение лететь на Камчатку. Теперь его прибытие ожидается только завтра. Также не вылетел на Магадан рейс авиакомпании «Россия» из Москвы. Экипаж из-за погодных условий на Колыме решил перенести вылет на субботу».



До сих пор под вопросом осталось прибытие в Магадан сразу нескольких внутрирегиональных рейсов.

Напомним, что ранее было принято решение закрыть в Петропавловске-Камчатском школы по причине циклона.





Текст: Т. Сокот



