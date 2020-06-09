Бег на месте: о том, что рост украинской экономики в прошлом году замедлился до 3,3%

В документе по этому поводу было представлено следующее: "По результатам года экономическая активность сохранялась на достаточно высоком уровне – темпы роста ВВП оценен в 3,3%, что почти совпадает с показателем 2018 года. В то же время, изменились драйверы этого роста".



Парламент страны одобрил бюджет на текущий год с дефицитом 2,09% ВВП, учитывая инфляцию на уровне 5,5%. Рост экономики должен составить 3,7%.

Текст: Т. Сокот



