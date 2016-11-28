В Японии в каток заморозили пять тысяч рыб

В Стране восходящего солнца набирает обороты скандал вокруг одного из центров развлечений. Причиной такой реакции общественности послужило то, что при оформлении катка, расположенного в развлекательном комплексе, "дизайнеры" использовали порядка пяти тысяч... мертвых рыб, крабов, скатов и прочих экзотических обитателей озер и морских пучин.





Подобная реакция крайне удивила менеджера катка: по его словам, в последние дни недостатка в клиентах ледяное поле не испытывало и никто на необычный "декор" не жаловался .





Пользователи социальных сетей посчитали такое оформление катка аморальным. Вскоре владельцы принесли извинения, уверив, что морские обитатели на момент, когда их заливали ледяной водой для последующего замораживания, уже были мертвы.





Текст: Е. Скобелева