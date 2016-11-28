В Японии в каток заморозили пять тысяч рыб
28.11.2016 14:52 / В мире / Прочли: 150 человек
Пять тысяч живых японских карпов "для красоты" "вморозили" в ледовое поле катка в одном из японских парков развлечений. Шокированные этим фактом защитники животных со всего мира в Сети подняли шум, вследствие чего в связи с многочисленными требованиями людей ледяную арену в развлекательном центре закрыли.
В Стране восходящего солнца набирает обороты скандал вокруг одного из центров развлечений. Причиной такой реакции общественности послужило то, что при оформлении катка, расположенного в развлекательном комплексе, "дизайнеры" использовали порядка пяти тысяч... мертвых рыб, крабов, скатов и прочих экзотических обитателей озер и морских пучин.
Подобная реакция крайне удивила менеджера катка: по его словам, в последние дни недостатка в клиентах ледяное поле не испытывало и никто на необычный "декор" не жаловался.
Пользователи социальных сетей посчитали такое оформление катка аморальным. Вскоре владельцы принесли извинения, уверив, что морские обитатели на момент, когда их заливали ледяной водой для последующего замораживания, уже были мертвы.
Текст: Е. Скобелева
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Источник: LadyVenus.ru
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