Телеканал CNN утверждает, что американский хакер взломал страницу МИД РФ
Телевизионный канал CNN сообщил о том, что хакер из США, скрывающийся под никнеймом The Jester (в переводе с англ. – «Шут»), будто бы взломал сайт Министерства иностранных дел России. Информацию о хакерской атаке во внешнеполитическом ведомстве не подтверждают.
О взломе интернет-страницы российского
министерства корреспонденту канала поведал сам таинственный Шут. По его словам, сделал
он это в отместку за недавнюю масштабную кибератаку, по причине которой в прошлую пятницу
ненадолго разладилась работа нескольких сайтов, популярных среди американцев.
Хакер уверен, что за пятничной атакой стоят его русские «коллеги». В сообщении, якобы появившемся на сайте МИД РФ, он призвал российские власти положить конец таким своим действиям: «Может быть, у вас и выходит третировать таким образом соседние государства, но это Соединенные Штаты. Этим у нас никого не удивишь».
В то же время журналисты федеральных СМИ, следящие за обновлениями информации на сайтах министерств, в один голос заявляют, что в последние дни веб-ресурс российского внешнеполитического ведомства работал без заминок. Комментариев о хакерской атаке с российской стороны не поступало.
Текст: Е. Скобелева