Телеканал CNN утверждает, что американский хакер взломал страницу МИД РФ

О взломе интернет-страницы российского министерства корреспонденту канала поведал сам таинственный Шут. По его словам, сделал он это в отместку за недавнюю масштабную кибератаку, по причине которой в прошлую пятницу ненадолго разладилась работа нескольких сайтов, популярных среди американцев.



Хакер уверен, что за пятничной атакой стоят его русские «коллеги». В сообщении, якобы появившемся на сайте МИД РФ, он призвал российские власти положить конец таким своим действиям: «Может быть, у вас и выходит третировать таким образом соседние государства, но это Соединенные Штаты. Этим у нас никого не удивишь».

В то же время журналисты федеральных СМИ, следящие за обновлениями информации на сайтах министерств, в один голос заявляют, что в последние дни веб-ресурс российского внешнеполитического ведомства работал без заминок. Комментариев о хакерской атаке с российской стороны не поступало.

Текст: Е. Скобелева



