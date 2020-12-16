В Лондоне со среды плнируют ввести максимальный уровень ограничений





Ранее после завершения национального локдауна Лондон характеризовался средним уровнем ограничений. Практически сразу в британской столице увеличился рост заболевания COVID-19.

Теперь все кафе и рестораны обяжут работать только на вынос и доставку. Также жителям запретят приглашать гостей. Что касается спортивных соревнований, то они будут проходить без зрителей. Да и театры приостановят работу.

Однако не предусмотрено закрытие непродовольственных магазинов.

Текст: Т. Сокот



