Учеными обнаружен наиболее старый сложный организм

Ученые из Манчестерского университета, Великобритания, бнаружили следы самых древних многоклеточных существ, которые жили 555-542 миллионов лет назад. Речь идет о животных, которые вели активный образ жизни на морском дне, перемещаясь в почве волнистыми движениями. Его ширина сопоставима с человеческими волосами.







Ископаемые найдены в муниципалитете Корумба в Западной Бразилии. Они принадлежали к эдиакарскому периоду, предшествовавшему кембрии, когда происходило интенсивное формирование новых видов и групп живых организмов. Толщина следов достигала 50-600 мкм.





Исследователи изучили открытие, используя рентгеновскую микротомографию. Она позволила определить внутреннюю структуру, не повреждая целостность образца. Ученые выяснили, что следы принадлежали животному, которое могло извиваться через мускулы. Эти существа были двусторонними, то есть, их тело обладало двусторонней симметрией, имело голову, спину и хвост. Эта структура была типичной для кембрия.





Исследователи считают, что такие сложные существа могли сформироваться еще раньше. Новые результаты помогут более точно определить время их возникновения.





Текст: Т. Сокот



