Китайский ультрамарафон: из-за суровой погоды погиб 21 бегун





Сильный ветер и ледяной дождь обрушились на участников гонки.

Двадцать один бегун умер в результате экстремальных погодных условий во время забега на длинные дистанции в северо-западном Китае.

Сильный ветер и ледяной дождь обрушились на участников ультрамарафона на 100 км (60 миль) в Каменном лесу Желтой реки, туристическом месте в провинции Ганьсу, в субботу.

Гонку приостановили, когда некоторые из 172 бегунов пропали без вести. Дальше началась спасательная операция.

Многие бегуны, оказавшиеся в затруднительном положении, страдали от переохлаждения.

Официальные лица заявили, что 151 бегун сейчас себя чувствует хорошо, восемь из них травмированы.

Спасатели несут оборудование во время поиска бегунов, участвовавших в 100-километровой гонке по пересеченной местности в горах, когда в районе обрушились экстремальные погодные условия.

Спасатели принесли оборудование, чтобы помочь им в поисках.

Гонка началась в 9:00 по местному времени (01:00 по Гринвичу) в субботу, некоторые участники отправились в одних шортах и футболках.

По словам официальных лиц из соседнего города Байинь, примерно через три часа после старта на горный участок гонки обрушился град, проливной дождь и ураган, резко упала температура.

Большая толпа ультрамарафонцев, размахивающих флагами, отправилась в путь перед катастрофой в Ганьсу, Китай, 22 мая 2021 года.

Многие бегуны сбились с пути из-за плохой видимости из-за погодных условий.

Было задействовано более 1200 спасателей, которым помогали тепловизионные дроны и радар-детекторы.

Операция продолжалась с ночи до утра воскресенья, и в течение этого времени последующее падение температуры сделало поиски еще более трудными.