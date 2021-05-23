Китайский ультрамарафон: из-за суровой погоды погиб 21 бегун
Спасатели помогают людям, участвовавшим в лыжных гонках в горах, когда в этом районе обрушились экстремальные погодные условия.
Сильный ветер и ледяной
дождь обрушились на участников гонки.
Двадцать один бегун
умер в результате экстремальных погодных условий во время забега на длинные дистанции
в северо-западном Китае.
Сильный ветер и ледяной
дождь обрушились на участников ультрамарафона на 100 км (60 миль) в Каменном
лесу Желтой реки, туристическом месте в провинции Ганьсу, в субботу.
Гонку приостановили, когда
некоторые из 172 бегунов пропали без вести. Дальше началась спасательная
операция.
Многие бегуны,
оказавшиеся в затруднительном положении, страдали от переохлаждения.
Официальные лица
заявили, что 151 бегун сейчас себя чувствует хорошо, восемь из них травмированы.
Спасатели несут
оборудование во время поиска бегунов, участвовавших в 100-километровой гонке по
пересеченной местности в горах, когда в районе обрушились экстремальные
погодные условия.
Спасатели принесли
оборудование, чтобы помочь им в поисках.
Гонка началась в 9:00
по местному времени (01:00 по Гринвичу) в субботу, некоторые участники
отправились в одних шортах и футболках.
По словам официальных
лиц из соседнего города Байинь, примерно через три часа после старта на горный
участок гонки обрушился град, проливной дождь и ураган, резко упала температура.
Большая толпа
ультрамарафонцев, размахивающих флагами, отправилась в путь перед катастрофой в
Ганьсу, Китай, 22 мая 2021 года.
Многие бегуны сбились с
пути из-за плохой видимости из-за погодных условий.
Было задействовано
более 1200 спасателей, которым помогали тепловизионные дроны и радар-детекторы.
Операция продолжалась с
ночи до утра воскресенья, и в течение этого времени последующее падение
температуры сделало поиски еще более трудными.