В крупнейшей ГЭС в Киргизии из строя вышел один из гидроагрегатов

Речь идет в внеплановой остановке одного из гидроагрегатов крупнейшей в Киргизии Токтогульской гидроэлектростанции (ГЭС). Это сообщение Национального энергетического холдинге республики.







Сотрудники этого холдинга сообщили, что "из-за повреждения вспомогательного оборудования вышел из строя гидроагрегат №2, мощность которого составляет 300 МВт". Они обратили внимание, что неполадки устраняют сотрудники Токтогульской ГЭС. С ними вместе над этим вопросом активно работает комиссия государственной экологической и технической инспекции, приглашены специалисты из России.





В холдинге заверили, что "в связи с нештатной ситуацией на Токтогульской ГЭС ограничений по снабжению потребителей электроэнергией не будет". Здесь отметили, что тех мощностей остальных ГЭС и ТЭЦ республики вполне достаточно, чтобы бесперебойного снабжать электричеством население и многочисленные производственные предприятия страны.





В Национальном гидроэнергетическом холдинге сообщили, что "ограничений в потреблении электроэнергии сейчас также нет, в ближайшее время работа по восстановлению кабельной линии гидроагрегата будет завершена".





Между тем многие депутаты национального парламента Киргизии сомневаются в том, что по причине неисправности оборудования гидроагрегата Токтогульской ГЭС в республике не практикуются веерные отключения. В свою очередь член правящей коалиции Рыскелди Момбеков тоже возмущается тем, что энергетики несколько дней подряд скрывали факт поломки на Токтогульской ГЭС.





Напомним, что Токтогульская ГЭС – это самый крупный энергетический объект Киргизии. Ее проектная мощность составила 1200 МВт.





Текст: Т. Сокот



