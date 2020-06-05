В Австралии, животным, которые пострадали от пожаров сбросили тонны моркови

Он обратил внимание общественности на тот факт, что кроме моркови также сбрасывался сладкий картофель.



Несколько слов о самой операции по сбросу с вертолетов. Она проходила в штате Новый Южный Уэльс. Он сильнее всего пострадал от пожаров.

В Австралии по причине лесных пожаров, которые были вызваны жарой и засухой, погибли люди - 28 человек и приблизительно миллиард животных.

Текст: Т. Сокот



