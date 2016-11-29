Режим КТО сняли сразу в трех районах Дагестана

Режим контртеррористической операции (КТО) сняли на части следующих территорий: Казбековский, Кизилюртовский и Хасавюртовский районы Дагестана. Это сообщение представителя Оперативного штаба Национального антитеррористического комитета (НАК) в Дагестане.







В ведомстве сообщили, что "в 19:30 мск сегодня режим КТО, введенный на отдельных участках Казбековского, Кизилюртовского и Хасавюртовского районов Республики Дагестан, снят".





Напомним, что принять режим контртеррористической операции на части территорий Хасавюртовского, Кизилюртовского и Казбековского районов было решено в 18:00 мск 26 ноября.





Режим КТО ограничивался такими селами как Эндирей (включительно) и Зубутли-Миатли (включительно). Он также касался окрестностых сел Инчха, Дылым и Ленинаул, непосредственно в которых режим КТО не вводился. Дальше проводились мероприятия по поиску боевиков.





Текст:

Т. Сокот



