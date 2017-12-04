Происшествие в Стамбуле: между собой столкнулись два автобуса

О происшествии в Стамбуле известно следующее: - между собой столкнулись два автобуса.







По меньшей мере в результате столкновения двух городских автобусов в Стамбуле в числе пострадавших 19 человек.

Случившееся прокомментировали представители муниципалитета Стамбула. В своем аккаунте в Twitter они подтвердили информацию о числе пострадавших.





Обратим внимание, что уже начато расследование с целью определить причины ДТП.





На место происшествия были сразу отправлены несколько карет скорой помощи. Медики работали очень оперативно. Что касается пострадавших, этих людей госпитализировали. Они находятся в ближайших больницах. Им была оказана первая помощь на месте происшествия. Однако, администрация Стамбула заявила о том, что двое раненых в настоящий момент находятся в крайне критическом состоянии.





Эта авария стала основной причиной временной остановки работы городских автобусов.

Текст: Т. Сокот



