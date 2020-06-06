О том, что кабмин опубликовал план приватизации до 2022 года

За этот период планируют приватизировать 86 федеральных унитарных госпредприятий, а также 186 акционерных обществ. Тоже должно произойти и с долями участия государства в 13 обществах с ограниченной ответственностью и еще 1168 объектов.



Скорее всего поступления в федеральный бюджет составят 3,6 миллиарда рублей ежегодно.

Более точные сроки и способы приватизации определят с учетом конъюнктуры рынка. Также очень важна рекомендация ведущих инвестиционных консультантов.

Текст: Т. Сокот



