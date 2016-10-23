Происшествие на Ямале: вертолет Ми-8 на борту с пассажирами совершил жесткую посадку

Многочисленные СМИ проинформировали общественность о том, что вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в Ямало-Ненецком автономном округе. Всего на борту воздушного судна находятся 25 человек, в том числе три ех членов экипажа, сообщили в Росавиации.







Происшествие прокомментировал официальный представитель Росавиации Сергей Извольский. Он сообщил, что "командир вертолета МИ-8 авиакомпании "Скол" вышел на связь, сообщил о том, что вертолет лежит на боку, есть трое пострадавших. Всего в вертолете находилось 22 пассажира и три члена экипажа. Место происшествия установлено. В районе сложные метеоусловия, темное время суток". Он добавил, что "вертолеты Росавиации готовы к началу спасательной операции и в ближайшее время вылетят к месту авиапроисшествия".





В правоохранительных органах региона обратили внимание на то, что вертолет перевозил нефтяников-вахтовиков.





На место происшествия выехала оперативная группа МЧС из Нового Урегоя.





В свою очередь в пресс-службе ГУ МЧС в ЯНАО о поездке на место ЧП сообщили, что "…..это займет несколько часов, не менее двух. Так как это тундра, необходимо сначала ехать на вездеходах, затем переправляться через реку на лодках на воздушных подушках. Все силы приведены в полную готовность, как только будет разрешение на вылет по погоде, вертолеты отправятся на место ЧП".





В районе ЧП населенные пункты отсутствуют. В настоящий момент продолжается снег. Температура воздуха приблизительно 10 градусов.





Одна из возможных версий инцидента – это техническая неисправность. Еще одно предположение - сложные погодные условия. Не исключение, ошибка пилотирования.





В СМИ по этому поводу представлена следующая информация: - "говорить пока о каких-то конкретных версиях преждевременно, так как картина случившегося не установлена. Но среди возможных версий рассматриваются техническая неисправность воздушного судна, сложные погодные условия, а в предполагаемом районе аварии они действительно и сейчас сложные, а также ошибка пилотирования".





СК в настоящий момент занят доследственной проверкой по факту случившегося.





Текст:

Т. Сокот



