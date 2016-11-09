Результаты выборов в США: цена на нефть упала ниже 45 долларов

"Черное золото" сегодня дешевеет. Это связано первыми результатами голосования на выборах президента США.







Так, утром подешевели январские фьючерсы нефти марки Brent на 2,2 процента. За них сегодня дают 44 доллара 48 центов за баррель. Напомним, что такая низкая цена установилась впервые с 11 августа.





Обнародованы прогнозы стран ОПЕК. Здесь сообщили, что цены на нефть будут подниматься ежегодно, в среднем, в пределах пяти долларов. Так будет продолжаться до 2021 года. Через пять лет за баррель "черного золота" должны предлагать 65 долларов. Плюс в этом случае следующий - к этому времени увеличится спрос до 100 миллионов баррелей на протяжении суток. Сейчас он составляет 99,2 миллиона баррелей.





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Т. Сокот



