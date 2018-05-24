Полномасштабные учения: США активно перебрасывают военную технику в Восточную Европу

Что касается переброски сил и средств, этот вопрос рассматривается как полномасштабные учения. Они призваны отработать перемещение войск по европейской территории, однако, на случай конфликта в регионе.



Кстати, всю военную технику планируют отправить в страны Прибалтики. Тоже касается Венгрии, Польши, Румынии, Болгарии.

Для переброски войск должны задействовать автотрассы, водный транспорт, железную дорогу. В общем, это будет тот транспорт, который ранее для этого не использовали.

Текст: Т. Сокот



