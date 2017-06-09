Культовый режиссер продает"Золотую пальмовую ветвь" Канн ради нового фильма
Известный, французский актер и режиссер Абделатиф Кешиш нашел решение проблемы финансирования своей новой кинокартины. Для этого ему придется расстаться со своей первой наградой Каннского кинофестиваля.
Он объявил, что
выставит на аукционную продажу свою "Золотую пальмовую ветвь".
Сейчас Абделатиф работает над очередным проектом "Мектуб, моя любовь"
и имеет проблемы с деньгами на его пост-продакшн. Известно, что банк
заблокировал выдачу оставшихся средств по кредиту.
Поэтому Абделатиф вынужден расстаться со своим трофеем. Он
выставил на аукцион полученную в 2013 году награду Каннского кинофестиваля за фильм
"Жизнь Адель". В общем, из-за трудностей со средствами "Мектуб,
моя любовь" не вышел на экраны в этом году. Если все пойдет по плану, то зрители
смогут увидеть картину в конце года 2017
года.
Текст: Е. Скобелева