Культовый режиссер продает"Золотую пальмовую ветвь" Канн ради нового фильма

Он объявил, что выставит на аукционную продажу свою "Золотую пальмовую ветвь". Сейчас Абделатиф работает над очередным проектом "Мектуб, моя любовь" и имеет проблемы с деньгами на его пост-продакшн. Известно, что банк заблокировал выдачу оставшихся средств по кредиту.

Поэтому Абделатиф вынужден расстаться со своим трофеем. Он выставил на аукцион полученную в 2013 году награду Каннского кинофестиваля за фильм "Жизнь Адель". В общем, из-за трудностей со средствами "Мектуб, моя любовь" не вышел на экраны в этом году. Если все пойдет по плану, то зрители смогут увидеть картину в конце года 2017 года.

Текст: Е. Скобелева