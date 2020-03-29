Коронавирус: премьер-министр Индии Моди просит «прощения»

Премьер-министр Индии попросил прощения у граждан своей страны после того, как пострадали миллионы бедных людей.



Критика усилилась из-за отсутствия планирования закрытия в преддверии коронавируса. Напомним, что о нем объявили менее чем за четыре часа.

Многие из 1,3 миллиардов граждан Индии остались без работы. В стране голод.

Десятки тысяч рабочих-мигрантов вынуждены пройти сотни километров до своих родных деревень.

В своем еженедельном радиообращении премьер-министр Нарендра Моди извинился за воздействие строгих мер, которые касались возвращения домой. Он сказал, что «нет другого пути» остановить быстрое распространение вируса.

«Особенно, когда я смотрю на своих бедных братьев и сестер, я определенно чувствую, что они, должно быть, думают, что это за премьер-министр, который поставил нас перед этой проблемой? «Я искренны прошу их прощения», - сказал он. «Возможно, многие будут сердиться на меня за то, что я заперт в своих домах. «Я понимаю проблемы людей, но другого способа вести войну с коронавирусом не было ... Это битва жизни и смерти, и мы должны победить».

Людям запрещено покидать свои дома на три недели в соответствии с мерами "полной блокировки", объявленными во вторник. Все несущественные предприятия закрылись. Почти все публичные собрания запрещены.

Это вызвало исход из крупных городов, таких как Дели, где тысячи рабочих-мигрантов отправились пешком в свои родные деревни после того, как остановился транспорт.

Один работник умер в субботу после того, как он попытался пройти путь домой, пройдя 168 миль (270 км),. Таково сообщение сотрудников полиции.

Текст: Т. Сокот



