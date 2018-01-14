В результате в ДТП в Ленинградской области погибли три человека

Водитель автомобиля Volkswagen Passat не смог справиться с управлением. Он врезался в дерево в Приозерском районе, Ленинградская область. Случившееся прокомментировали в региональном управлении ГИБДД ГУ МВД России, сообщив о том, что погиб водитель и два пассажира погибли.







Об этом ДТП известно следующее: "около 04:00 мск в Приозерском районе на дороге Петербург - Приозерск - Сортавала водитель, управляя Volkswagen Passat, не справился с управлением и совершил съезд в правый кювет с последующим наездом на дерево. В результате ДТП водитель и его два пассажира скончались на месте".





По факту этой аварии было принято решение начать проверку.





Текст: Т. Сокот