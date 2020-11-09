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Ценовые книги - защита от тендерных манипуляций

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Ценовые книги - защита от тендерных манипуляций

09.11.2020 11:32 / Экономика / Прочли: 438 человек

Сегодня экология в центре внимания. Крупные проекты по модернизации нефте- и газоперерабатывающих предприятий реализуются по всей стране. 

Многие заводы,   построенные при советской власти, и практически не обновлялись до недавнего времени. К примеру, Московского НПЗ открылся в 1938 году, а последнее технологическое обновление было в далеких 1970-х. Модернизация 2015-2020 г. позволила в 2 раза сократить вредные выбросы в атмосферу. В Оренбургской области технически полностью «обновился» НПЗ «Орскнефтеоргсинтез».  В Татарстане  взялись за  решение вопроса с сжиганием попутного газа, образующегося при нефтедобыче. Миннибаевский газоперерабатывающий завод («Татнефть») ввели в эксплуатацию в 1956 году. В результате технического перевооружения выбросы в атмосферу загрязняющих веществ будут сокращены в 2,5 раза!

Реализация таких проектов – колоссальные инвестиции в покупку инновационного оборудования. Менеджеры по закупкам оказываются в трудном положении: как найти баланс между низкой ценой контракта и надежностью поставщика? На рынке появляются фирмы, предлагающие цену существенно ниже рыночной. Разница в предложениях, поступающих от подобных компаний, порой ниже на 20%.  Что же делать менеджерам? С одной стороны, они обязаны купить дешевле и отдать контракт тому, кто предложит наименьшую цену. С другой стороны, довериться неопытным поставщикам – это большой риска для реализации проектов.   чаще всего не обладают опытом поставки, пуско-наладки и обслуживания серьезных контрактов, слабо представляют себе производственный цикл, не имеют прямых и наработанных связей с производителями. Среди компаний, замеченных в такого рода деятельности, ООО «Резерв Групп», ООО «Крымэталонстрой», ООО «Инвестспецстрой», ООО «НПП АСИС». Нередко выручка таких компаний в несколько раз ниже стоимости контрактов, на которые они претендуют. В итоге случается, что неопытные поставщики по самым разным причинам не могут выполнить контракт. Да, в результате они попадают в реестр недобросовестных поставщиков, но предприятию от этого уже совсем не легче.

 Во многих крупных компаниях нашли решение проблемы: разработали ценовые книги, где указана рекомендованная закупочная стоимость оборудования. Такие «книги» подготовлены профессиональными экспертами на основании глубокого исследования рынка, опыта закупок в сотрудничестве с опытными поставщиками. Информация отражает рыночную картину и является надежным ориентиром для организации и проведения закупок.


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Источник: LadyVenus.ru
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