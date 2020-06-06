О землетрясении магнитудой 4,0 у Сахалина

Специалисты проинформировали общественность о том, что эпицентр подземных толчков магнитудой 4,0. Он находился в Татарском проливе в пределах 45 километрах на запад города Углегорска.



В результате случившегося землетрясения никто не пострадал.

Разрушений нет. О тревоге цунами не объявляли. Таково сообщение представителей областного ГУ МЧС.

Текст: Т. Сокот



