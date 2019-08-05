Инцидент под Барнаулом: женщина бросилась под фуру, спасая детей

Обратим внимание, что в этот момент к белому «Форду» стремительно приближалась фура. Ситуацию прокомментировали свидетели трагедии. Они объснили, что «Скорей всего, из-за густого дыма водитель просто не заметил стоящий на аварийке автомобиль».







Женщина очень активно побежала навстречу грузовику. Она хотела его остановить, однако мгновенно погибла под колесами фуры. Дети травмированы. У них травмы различной степени тяжести.





Текст: Т. Сокот