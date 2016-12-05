Французская певица Патрисия Каас в честь 50-летнего юбилея презентовала 10-й студийный альбом
Патрисия Каас выпустила десятый альбом с названием, состоящим из ее имени и фамилии. Это первый полноценный альбом за 13 лет. Сегодня, 5 декабря, знаменитая артистка отмечает свой 50-й день рождения. Предыдущий студийный диск "Сильный пол" вышел в свет в 2003 году.
В этот период – между записями альбомов – Каас активно работала
на концертной сцене. Так, два года она гастролировала с туром, посвященным
песням ее кумира Эдит Пиаф. Сейчас Патрисия заявила, что в следующем году она
готова отправиться в новое длительное турне.
Интересно знать, что до шести лет будущая звезда не
говорила по-французски. Она выросла в маленьком городке на границе с Германией,
местные жители разговаривали на платском диалекте. Отец-шахтер был французом, а
мать – немкой. Семья Каас была многодетной: у Патрисии есть пять братьев и одна
сестра.
На эстраде Патрисия Каас дебютировала в 11-летнем
возрасте. Девять альбомов и синглы певицы были проданы общим тиражом в 18
миллионов экземпляров. Патрисия Каас постоянно место жительства имеет в Цюрихе,
однако давно считается гражданином мира.
Текст: Е. Скобелева