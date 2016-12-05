Французская певица Патрисия Каас в честь 50-летнего юбилея презентовала 10-й студийный альбом

В этот период – между записями альбомов – Каас активно работала на концертной сцене. Так, два года она гастролировала с туром, посвященным песням ее кумира Эдит Пиаф. Сейчас Патрисия заявила, что в следующем году она готова отправиться в новое длительное турне.



Интересно знать, что до шести лет будущая звезда не говорила по-французски. Она выросла в маленьком городке на границе с Германией, местные жители разговаривали на платском диалекте. Отец-шахтер был французом, а мать – немкой. Семья Каас была многодетной: у Патрисии есть пять братьев и одна сестра.

На эстраде Патрисия Каас дебютировала в 11-летнем возрасте. Девять альбомов и синглы певицы были проданы общим тиражом в 18 миллионов экземпляров. Патрисия Каас постоянно место жительства имеет в Цюрихе, однако давно считается гражданином мира.

Текст: Е. Скобелева