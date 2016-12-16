Самые доходные способы инвестирования средств

Многие экономисты рекомендуют иметь некоторую сумму денег «на черный день». В условиях кризиса это особенно актуально, поскольку можно в одночасье лишиться работы и до поиска новой остаться совсем без денег. Чтобы деньги не лежали просто так, обесцениваясь постоянной инфляцией, лучше их куда-то вложить. Многие люди предпочитают складывать деньги в стеклянную или жестяную банку, считая, что это защитит их от различных экономических передряг. Но если в начале года, например, на эти деньги можно купить один предмет, то к концу года на этот предмет нужно будет еще четвертую часть имеющегося. Куда же можно вложить свободные деньги?

Банк

Самый популярный способ из всех имеющихся. Вклад медленно, но верно будет увеличиваться. К тому же, государство страхует определенную сумму вклада и если вдруг данный банк обанкротится, то страховую сумму человек в любом случае получит назад из страхового фонда. Если сумма вклада превышает страховой лимит, можно положить деньги в два разных банка, которые страхуют вклады. Порог открытия вклада очень маленький. Некоторые банки предлагают открытие депозита всего лишь в несколько тысяч рублей. Но обычно, чем больше сумма и срок депозита, тем больше туда набежит процентов.

Акции и ПИФы

Оба метода вложения похожи между собой. Отличие в том, что ПИФ – это пакет акций, который приобретается у брокера, который сформировал его по своему усмотрению и опыт. Акции можно купить самостоятельно, но без специального анализа деятельности компании не обойтись. Можно не угадать и вложить свои деньги в убыточное предприятие. Можно при покупке акций воспользоваться услугами брокера, как в случае с ПИФами. Отдать деньги, заключить договор и ждать прибыли. Стоит учесть, что убытки тоже случаются, а брокер свою комиссию за работу возьмет все равно.

Недвижимость

Понадобится сразу довольно ощутимая сумма, чтобы приобрести объект. Если он приобретается для последующей перепродажи, то лучше покупать квартиру на стадии строительства фундамента дома. Тогда к моменту его сдачи квартира существенно вырастет в цене. Для продажи лучше подходят самые ликвидные квартиры, среднего метража, расположенные недалеко от остановок транспорта и имеющие вокруг инфраструктурные объекты. Если квартира покупается для сдачи ее внаем, то подойдет средний метраж, ремонт и минимум мебели и бытовой техники. Тогда можно получать стабильный и фиксированный доход на протяжении жизни. Особо хитрые инвесторы покупают квартиру в ипотеку, сдают ее и платят долг. Получается, что квартира достается собственнику бесплатно. Но многие банки против таких схем и могут потребовать расторжения кредитного договора.

Собственный бизнес

Дело очень увлекательное и впоследствии прибыльное. Но некоторые предприятия требуют значительных первоначальных вложений, которые начнут возвращаться к хозяину не раньше, чем через год. Здесь нужна подготовка и в одиночку справиться не удастся. Потребуется бухгалтер, маркетолог, создатель сайта, продавец и прочий персонал. Если это производство – то потребуется рабочий персонал, который нужно обучить работе на оборудовании, а также каналы сбыта, куда будет поставляться продукция.

Личностный рост

Многие люди не хотят вкладывать деньги в эту сферу своей жизни и всю жизнь прозябают на работе с маленьким окладом. Курсы повышения квалификации способны повысить ценность сотрудника на рынке труда, и он сможет претендовать на более высокую зарплату. Курсы иностранных языков способны разнообразить трудовые навыки и расширить кругозор. Обучение интересным виртуальным профессиям способно дать человеку дополнительный заработок в Интернете.

Трейдинг на валютном рынке

Это спекуляция валютой, где на определенном временном промежутке валюта покупается дешевле, а продается дороже. Требуется обучение, дисциплина и надежный брокер, чтобы торговля не превратилась в игру в рулетку.

Существует еще очень много способов инвестирования денег, каждый из которых интересен по- своему. Некоторые любят стабильный, но небольшой заработок, а некоторые готовы рискнуть, но получить сразу много.