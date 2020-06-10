Правительство Украины выделило деньги на погашение долгов по зарплатам шахтёров

Сообщение нардепа следующим: “Сегодня Минфин отправил эту сумму и в течении суток угольные объединение должны получить средства и начать выплаты сотрудникам”.



Да, кстати, этой суммы должно хватить на погашение 80% выплат по заработным платам за декабрь, уточнил народный избранник.

Текст: Т. Сокот



