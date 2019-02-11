Последствия аномальных морозов в США: погибли 12 человек

Столь низкие температуры (до -32 градусов) специалисты зафиксировали в Северно Дакоте.



Поэтому не менее 12 человек погибли. Люди просто замерзли на улице.

Власти штатов, которые находятся в зоне рисков, призвали граждан не покидать своих домов.

Текст: Т. Сокот



