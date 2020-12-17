Интересная находка в коробке из-под сигар: в ней нашли утерянный артефакт из пирамиды Хеопса





Напомним, что этот артефакт ранее считавшийся утерянным. Возраст артефакта оценивается примерно в 5 тысяч лет.

Предмет является одним из трех, обнаруженных 1872 году инженером Уэйнманом Диксоном внутри "Камеры царицы" и получивших название "реликвии Диксона". Два артефакта, гранитный шар и крюк, хранятся в Британском музее, а третий, кусок кедра, был утерян более 70 лет назад.

Текст: Т. Сокот



